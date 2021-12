"Estamos confiantes, creio que isso é visível para toda a gente" 

Vitinha fez um chapéu a Helton Leite no clássico FC Porto-Benfica da Taça de Portugal e no final, ainda sem conseguir explicar bem o momento, falou em exclusivo a O JOGO

Vitinha fez um golo sublime ao Benfica e assinou mais uma grande exibição com a camisola do FC Porto. Em exclusivo a O JOGO, o jovem recordou as incidências do clássico da Taça de Portugal e reforçou a ideia de que a equipa atravessa um grande momento. A determinação, o foco e a agressividade, diz, fizeram a diferença num jogo em que o FC Porto "foi sempre superior".

Onde esteve o segredo para este triunfo por 3-0 sobre o Benfica?

-Esteve na determinação que tivemos em todos os lances desde o apito inicial e isso viu-se logo com o golo que fizemos, e também no apoio que tivemos das bancadas, que foi fundamental.