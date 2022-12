Estádio do Dragão vai ser palco da Supertaça de futebol virtual

eFCPortoSoccersoul, vencedores da Taça de Portugal e os K1CK, atuais campeões nacionais, vão medir forças no dia 6 de janeiro.

Pela primeira vez na história da modalidade, o Estádio do Dragão vai ser o palco da Supertaça de futebol virtual, que vai opor os eFCPortoSoccersoul, vencedores da Taça de Portugal, e os K1CK, atuais campeões nacionais, no dia 6 de janeiro, às 20h30.

A inédita final vai ser disputada na tribuna VIP do Estádio do Dragão por duas formações portistas e que ambicionam conquistar o primeiro troféu da presente temporada. Várias personalidades e lendas do futebol português vão marcar presença no evento, que tem o objetivo de celebrar o futebol virtual nacional.

"Estamos muito entusiasmados em realizar a Supertaça de futebol virtual 2022/23 no Estádio do Dragão, palco de finais de Liga dos Campeões ou Liga das Nações. O Dragão abre, agora, portas para acolher o melhor talento do futebol virtual", anunciou Nuno Moura, Chief Marketing Officer da FPF, no site oficial da entidade.

"Esta aposta está inserida na estratégia de proximidade com as organizações do futebol virtual, dinamizando esta modalidade que tem vindo a experienciar um crescimento sem precedentes. Pretendemos que esta seja mais uma plataforma que promove o intercâmbio entre emblemas do gaming e do futebol tradicional. Será, certamente, um evento de grande nível, com o 1° troféu da FPF de 2023 em disputa e a garantia do habitual espetáculo do futebol virtual", acrescentou.

Já Tiago Gouveia, diretor de marketing do FC Porto, mostrou-se agradado por o Estádio do Dragão ter sido designado para acolher o evento, dizendo ser "mais um passo" na história do recinto.

"Estamos muito satisfeitos pela escolha do Estádio do Dragão para receber esta competição. É a primeira vez que o nosso Estádio acolhe uma prova de futebol virtual e é mais um passo que damos. A nossa casa já está habituada a organizar grandes eventos de futebol e agora vamos receber, pela primeira vez, também uma prova de futebol virtual da Federação", declarou.