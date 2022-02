Estádio do Dragão recebeu 15 milhões de espectadores desde 2003

Número redondo atingido no encontro com a Lázio

Número redondo avultado, cuja contagem foi iniciada perante o Barcelona, foi alcançado no duelo FC Porto-Lázio, da primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa

As bancadas do Estádio do Dragão atingiram, esta quinta-feira, a marca de 15 milhões de espectadores, estabelecida desde o ano de inauguração (2003).

O número redondo avultado - para o qual se contabilizam jogos particulares - foi alcançado pela assistência presente para ver, ao vivo, o duelo entre FC Porto e Lázio, relativo à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

"Uma marca histórica esta noite: 15 milhões de espectadores no Estádio do Dragão desde a inauguração. É bom ter-vos por cá, na casa de todos nós", assinalou o FC Porto, através de uma publicação na rede social Instagram.

A inauguração do Estádio do Dragão - que tem uma capacidade para acolher 50 mil pessoas - ocorreu em 16 novembro de 2003, data em que a equipa do FC Porto defrontou a formação do Barcelona num jogo de cariz particular.