Estádio do Dragão é a última fortaleza europeia

Nas competições domésticas, o FC Porto somou dez vitórias em outros tantos jogos disputados no Estádio do Dragão.

Dez jogos, dez vitórias: é este o saldo do FC Porto na condição de visitado em todas as competições domésticas, o que faz do Dragão a última fortaleza a nível nacional... e europeu.

Em teoria, o encontro com o Benfica, para os oitavos de final da Taça de Portugal, constituía o teste mais difícil a esta invencibilidade, mas os azuis e brancos superaram-no com distinção, acrescentando-o aos sete triunfos que já haviam logrado no campeonato até aqui, frente a Belenenses, Arouca, Moreirense, Paços de Ferreira, Boavista, V. Guimarães e Braga. E ao Rio Ave, da Taça da Liga e, ainda, Feirense (Taça de Portugal).

O registo, de resto, não tem paralelo nos principais campeonatos do Velho Continente, embora equipas como o Liverpool, o Inter, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain e o surpreendente Rayo Vallecano também continuem invictos no plano interno.

Os únicos desaires do FC Porto em casa esta época foram na Liga dos Campeões e revelaram-se decisivos para o afastamento prematuro da competição. Especialmente a "final" frente ao Atlético de Madrid (1-3), na derradeira jornada da fase de grupos. Antes, recorde-se, os dragões também haviam perdido com o Liverpool (1-5).