Estádio do Dragão diz até já depois de um arranque histórico

Mais de 400 mil pessoas assistiram aos primeiros nove jogos em casa esta época, no número mais alto de sempre registado em igual período desde a inauguração do recinto

Se há coisa de que o FC Porto não se pode queixar nestes primeiros meses de época é de falta de apoio, sobretudo nos jogos em casa.

As nove partidas que o Estádio do Dragão recebeu, entre campeonato e Liga dos Campeões, já levaram mais de 405 mil pessoas às bancadas, num número bem acima do registado em todas as temporadas anteriores, em igual período.