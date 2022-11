Estádio do Dragão comemora mais um ano: números e curiosidades da casa do FC Porto

Estádio cumpre 19 anos de existência com um historial de 29 troféus festejados, três deles nos últimos meses. Mais de um milhão de pessoas assistiram aos 28 jogos que o FC Porto fez em casa desde que o recinto atingiu a maioridade. Evanilson foi quem mais marcou, Taremi o maior assistente.

O Estádio do Dragão celebra esta quarta-feira 19 anos de existência. Foi a 16 de novembro de 2003 que abriu as portas pela primeira vez para receber um particular com o Barcelona (2-0). Três meses depois e já com um relvado novo, o FC Porto mudou-se de armas e bagagens para o recinto, onde já festejou a conquista de 29 troféus.

No último ano, o Dragão foi palco de 28 jogos oficiais dos portistas, dos quais venceu 22, empatou dois e perdeu quatro (Atlético de Madrid, Lyon, Brugge e Benfica). A taxa de sucesso foi de quase 79 por cento. Os adeptos festejaram 70 golos e viram os rivais marcarem por 22 vezes.