Estádio do Dragão com homenagem para Fernando Gomes na porta 9

A porta 9 do Estádio do Dragão foi decorada com uma fotografia de Fernando Gomes.

Fernando Gomes, histórico do FC Porto que faleceu a 26 de novembro, passa a ter direito a uma lembrança especial na porta 9 do Estádio do Dragão. Os dragões decidiram homenagear o Bibota de Ouro, colocando uma fotografia do antigo número 9 portista.

O antigo avançado do emblema azul e branco faleceu vítima de doença prolongada (lutava contra um cancro no pâncreas).

Fernando Gomes somou 452 jogos, 355 golos e 14 títulos nas duas passagens pelo emblema azul e branco (1974-1980 e 1982-1989), além das distinções de artilheiro das Ligas europeias (1982/83 e 1984/85).

O FC Porto recebe o Vizela esta noite (20h30), num jogo referente à terceira jornada da Taça da Liga.