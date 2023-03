"Estádio do Dragão cheio é a chave para dar a volta ao Inter. Tudo é possível"

ENTREVISTA, PARTE II - A tarefa não se adivinha fácil: depois da derrota no Giuseppe Meazza, por 0-1, o FC Porto vai tentar inverter a eliminatória dos "oitavos" com o Inter no Dragão, a 14 de março. Josué espera uma missão "ainda mais difícil sem Otávio", frente a um adversário de "nível mundial", mas acredita num desfecho feliz.

Josué conhece bem a força do Dragão e acredita que é por aí que pode passar a receita para inverter a derrota de Milão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões: "Se começarem a pressionar cedo..."