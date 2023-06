Peep: "Sérgio Conceição motiva-nos cada dia para seguir e dar o melhor"

Declarações de Pepe, capitão portista, após a conquista da Taça de Portugal, na sequência da vitória na final frente ao Braga por 2-0.

Conquista da Taça: "Mais uma final para dar uma alegria a estes adeptos, maravilhosos a apoiar desde o início. Um jogo difícil, com uma grande equipa, o Braga, estamos de parabéns pelo esforço que fizemos".

Carga emotiva poderia condicionar? "Não havia essa carga, até pela forma como trabalhamos e nos dedicamos ao treino ao que o mister nos pede, não há essa carga. O compromisso de dar a alegria aos adeptos que vieram e aos que não puderam estar cá, é para eles esta vitória, desde o primeiro dia até ao dia de hoje sentimos o apoio deles."

Sérgio Conceição é o melhor treinador que teve? "Infelizmente, não pude estar no dia-a-dia com Fernando Santos, que foi outro treinador com quem aprendi muito, mas o mister Sérgio Conceição motiva-nos cada dia para seguir e dar o melhor".