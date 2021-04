Está em final de contrato e volta a ser apontado como alvo do FC Porto

Central Jemerson, de 28 anos, termina contrato com o Corinthians em junho e pode chegar a custo zero.

O FC Porto está a seguir de perto a situação do central Jemerson, do Corinthians, que tem contrato com o clube apenas até o final de junho, anunciou a Imprensa brasileira. Ou seja, em breve poderá sair a custo zero.

Em 2016, quando Jemerson deixou o Atlético Mineiro e assinou pelo Mónaco (11 milhões de euros), já tinha estado nos planos. O contexto, porém, agora é outro. Jemerson já não é uma estrela em ascensão a deixar o Brasil. Aos 28 anos, tem experiência suficiente e uma vantagem enorme: pode ser contratado a custo zero.

Em novembro de 2020, o central deixou o Mónaco (a troco de 680 mil euros) e assinou pelo Corinthians, mas apenas até junho deste ano, precisamente quando terminava o seu vínculo com os franceses, que, diga-se, continuavam a pagar metade do seu salário, que ronda os 80 mil euros. É por causa deste valor que os brasileiros não estão interessados em renovar. A prioridade do Corinthians é reduzir a folha salarial nos próximos meses. "O momento é duro, difícil e precisamos de ter bastante serenidade e segurança em qualquer renovação", disse o diretor do futebol, Alessandro Nunes. O Atlético Mineiro é outro interessado no defesa.