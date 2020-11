"Esta doença estranha leva-nos um amigo, a quem o futebol muito deve"

Pedro Proença, presidente da Liga, em nota de pesar

No site oficial, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional publicou uma nota de pesar pelo falecimento de Reinaldo Teles. Na mensagem divulgada, o presidente da Liga, Pedro Proença, escreve que "só tem a dizer coisas positivas como pessoa" do dirigente e administrador da SAD do FC Porto", acrescentando, por, exemplo, que "o desporto e o país ficam mais pobres".

Mensagem da Liga

«A Liga Portugal, na pessoa do Presidente Pedro Proença, lamenta profundamente o falecimento de Reinaldo Teles, dirigente e atual administrador da SAD do FC Porto. Internado há vários dias na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, Reinaldo Teles acabou por ser vítima, aos 70 anos, da COVID-19.

"O Reinaldo Teles é alguém que está muito ligado ao Futebol Profissional porque foi, durante vários anos, o homem forte do Futebol do FC Porto. Dele só tenho a dizer coisas positivas como pessoa. Alguém de um trato elevado, que lidava com todos dentro da maior educação, mesmo quando discordava de alguma decisão tomada em campo. É com profunda tristeza que vejo partir alguém com um passado tão rico no Futebol e com um espírito humano elevado. Esta doença estranha, que apareceu para mudar a forma como encaramos a vida, leva-nos um amigo, mas, estou certo, alguém a quem o Futebol no geral, mas o do FC Porto em particular, muito deve. Defendeu a sua camisola acima de tudo, mas estou certo que, mesmo os adversários desportivos, ficam com uma imagem positiva do sr. Reinaldo Teles. O Desporto e o País ficam, hoje, mais pobres.", afirmou o Presidente do organismo que tutela as competições profissionais.

O dirigente do FC Porto fica na história por ter ganho todos os títulos possíveis no Futebol Profissional, como a Taça Intercontinental, Liga Campeões, Liga Europa, inúmeras vezes campeão nacional, assim como, venceu inúmeras Taças de Portugal e Supertaças Cândido Oliveira.

À família enlutada, aos adeptos em geral e portistas em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências».