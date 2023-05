FC Porto tem lugar reservado no pote 2 da Liga dos Campeões

Dragões viram confirmada a posição no próximo sorteio da fase de grupos da liga milionária, a realizar no final de agosto, e evitam encontro com Real, United e Atlético de Madrid. Manchester City, Barcelona, Nápoles, Bayern, PSG e ainda Roma ou Sevilha, que disputam a final da Liga Europa, são potenciais adversários dos portistas. O Inter, se vencer a Liga dos Campeões, também...

O fim de semana começou com tristeza para o FC Porto, devido à perda do campeonato para o Benfica, mas terminou com uma boa notícia: com a título conquistado pelo Paris Saint-Germain (França) e a ascensão falhada do Ajax (Países Baixos) e do Villarreal (Espanha) aos lugares de acesso à Liga dos Campeões nas respetivas ligas, a entrada no sorteio de final de agosto como uma das equipas pote 2 ficou confirmada. A colocação é particularmente importante por diminuir a probabilidade de os dragões enfrentarem vários candidatos ao título logo a abrir, como sucedeu em 2021/22, quando ficaram colocados no terceiro pote e apanharam pela frente Atlético de Madrid (pote 1), Liverpool (pote 2) e Milan (pote 4). Um sorteio ingrato, que resultou na queda dos azuis e brancos para a Liga Europa.

Embora ainda existam algumas vagas por preencher em todos os potes, uma vez que a final da Liga dos Campeões e da Liga Europa ainda vão jogar-se, o FC Porto já sabe que não se cruzará com alguns tubarões na fase de grupos. O Atlético de Madrid, com quem mediu forças nas últimas duas temporadas, é um deles e o vizinho da capital espanhola, Real Madrid, outro. A estes juntam-se ainda o Borússia de Dortmund, que, tal como os dragões, também lutou até à derradeira jornada pelo título na Bundesliga, o Leipzig, o Arsenal e o Manchester United. O Inter poderá ser o oitavo emblema a entrar neste pote, mas somente se não vencer a Liga dos Campeões. Se isso acontecer, poderá ser um dos potenciais adversários dos portistas. Os outros são Manchester City, Barcelona, Nápoles, Bayern Munique, PSG e Roma ou Sevilha, que terão direito a um lugar entre os cabeças de série se conquistarem a Liga Europa. Se o City arrecadar a Champions, então abre-se uma porta para o acesso do Feyenoord, que por enquanto vai figurando no pote 3 devido à posição no raking da UEFA a cinco anos.

O Benfica, por ter sido campeão português, ainda entra no pote 1, enquanto que o Braga, se conseguir o apuramento, poderá entrar no pote 3.

Mourinho pode dar mais 1,13 M€

O FC Porto estará a torcer por uma vitória da Roma na final da Liga Europa, na quarta-feira, contra o Sevilha. Para a distribuição dos potes pouco interessa, mas um triunfo da equipa de José Mourinho poderá acrescentar mais 1,137 milhões de euros à verba que os azuis e brancos têm garantida como prémio de presença na Liga dos Campeões. Nesta altura, o bolo de 41,787 M€ é composto por 15,64 M€ de entrada na fase de grupos, mais 26,147 da posição ocupada no ranking da UEFA a dez anos. Como os andaluzes se encontram à frente nesta tabela, uma derrota faria o total crescer para 42,924 M€.