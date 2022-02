Esposa de Uribe sai em defesa do médio após críticas: "Dói-nos a todos"

A Colômbia perdeu com a Argentina, está sem vencer há sete jogos e tem o apuramento para o Catar'2022 em sério risco. Uribe e outros jogadores da seleção colombiana têm sido insultados através das redes sociais, revelou a esposa do médio portista.

A vida da Colômbia no que diz respeito ao apuramento para o Mundial'2022 não está fácil. Sem ganhar há sete jogos consecutivos, os cafeteros têm a passagem para o Catar em risco e os jogadores da seleção têm sido criticados.

Um dos jogadores que têm sido vítima de críticas nas redes sociais é Matheus Uribe, médio do FC Porto. E a esposa do futebolista, Cindy Álvarez, saiu em defesa do companheiro, através de uma publicação nas redes sociais.

"O meu Instagram está cheio de mensagens super fortes, com insultos. Tratam-me mal a mim, ao meu marido, aos outros jogadores da seleção. Dizem que eles nos vão deixar de fora do Campeonato do Mundo... Ninguém joga para perder. Nem o meu marido nem os outros jogadores. Quem é que não quer ir ao Mundial? Cresçam. Deixaram-me muito chateada. As pessoas acham que têm o direito de nos tratar mal. São pessoas que não têm ideia nenhuma do esforço que os jogadores fazem para conseguirem alcançar o sonho de estarem no Mundial. Não digam disparates, opinem sem tratar mal. Respeitem as famílias. Dói-nos a todos", declarou.