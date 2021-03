"Espero voltar ao FC Porto, é uma ligação que vou querer manter para a vida"

Diogo Dalot foi campeão, saiu logo depois para Manchester e acredita ter tomado a decisão certa. Ainda assim, vê-se ligado aos dragões para a vida toda (com vídeo).

Diogo Dalot foi o primeiro jogador da formação "puxado" por Sérgio Conceição para a equipa principal. Foi titular em Liverpool, somou oito jogos e o treinador disse, em entrevista a O JOGO, que o lateral asseguraria o futuro à direita. Pouco depois, saiu para o Manchester United por 22 milhões de euros.

As dificuldades que sentiu em Manchester tiveram que ver com o facto de se ter mudado ainda muito jovem?

-Não... Já tive oportunidade de falar sobre isto, de refletir no tempo da minha saída do FC Porto. Foi o momento certo para mim, o momento em que achei que estava pronto para dar este passo. Tenho um orgulho enorme no que fiz e no que passei. Não trocaria nada por aquilo que vivi até hoje, porque fez-me evoluir bastante e viver grandes momentos, de aprendizagem acima de tudo, neste últimos três anos. Sem dúvida que naquele momento era a altura certa para mim, foi o que decidi, o passo que tomei, e foi bastante importante para mim.