"Espero que sejam todos do FC Porto, mas se não forem, amigos na mesma..."

Gonçalo Borges em Campanhã para "um mundo mais bonito". Avançado do FC Porto visitou instituição de solidariedade social, onde deixou autógrafos, fotografias e bilhetes para o Dragão

Gonçalo Borges visitou o Centro Juvenil de Campanhã. Entre fotografias, autógrafos e partidas de bilhar, o avançado do FC Porto conheceu algumas histórias e o trabalho realizado pela instituição de solidariedade social.

"É bastante importante. Para mim é muito gratificante estar aqui com estes fantásticos seres humanos. Já tive oportunidade de conhecer alguns e é muito enriquecedor. Tudo isto torna o mundo um bocadinho mais bonito. Também serve para mostrar às outras pessoas que existem várias situações que podem ser trabalhadas e, se todos ajudarmos um bocadinho, acho que podemos fazer sempre a diferença", explicou Borges, que não se despediu dos jovens sem os convidar para irem ao Dragão assistir ao FC Porto-Portimonense do próximo domingo.

"Espero que sejam todos do FC Porto, mas se não forem não faz mal, amigos na mesma [risos]. Falei com o clube e arrenjei bilhetes para irem ver o próximo jogo. Mesmo não sendo clube, vocês vão lá e ainda se podem tornar do FC Porto", anunciou Gonçalo, arrancando sorrisos a todos.