"Espero que o campeonato acabe como está e o FC Porto seja campeão"

Josué, jogador com passado no FC Porto, foi o convidado do programa da FC Porto TV, Dragões lá fora. Uma oportunidade para o futebolista do, Hapoel Be´er Sheva contar a experiência do confinamento e o regresso do futebol em Israel

Quarentena em Israel: "Foram muito rígidos, na altura fecharam logo as fronteiras. Ainda tentei ir para Portugal e já não pude sair, queria passar a quarentena com a família. Fecharam os voos internacionais e só deixavam entrar no país os israelitas que estavam fora. Só ficaram abertos os supermercados e as farmácias. Para todas as pessoas que têm o vírus, o Governo abriu hotéis para irem para lá e ficam lá até testarem negativo. As pessoas até brincam um pouco com isso, dizem 'se tiver o vírus vou para um hotel' em Telaviv. Podem usufruir de tudo e é uma forma de combater o problema sem alarmar tanto as pessoas, como noutros países".

A vida e os cuidados: "Vivo num condomínio fechado, com muitas moradias é tipo uma mini-cidade e não se nota muito porque as pessoas têm algum à vontade na rua. Mas tenho medo, cumpro ao máximo, saí duas ou três vezes num mês e meio e para ir ao supermercado. Não vejo muito as notícias porque é sempre o mesmo e chateia. Sei que em Portugal está pior do que aqui, mas a minha família está bem"

Em Israel já se treina: "Sei o que faço e confio nos jogadores e na minha equipa, mas eles também têm vida, têm amigos e não sei o que esses amigos fazem. Então, nestes primeiros dias toda a gente duvida de toda a gente. Vai ser passo a passo, voltar a cumprimentar, até o simples olá foi estranho."

Jogos mais tarde: "Temos o play-off de campeão e dois jogos da Taça. Estamos na meia-final. Queremos muito que volte. Podemos ganhar uma taça e queremos muito que volte. Penso que vai voltar no final de maio, início de junho. Se vamos cumprir como estava estipulado, não sei. O play-off são seis equipas e 12 jogos e uns dizem que o melhor é fazer apenas seis jogos. A Taça dizem que pode não contar. Aqui não há presidentes, há donos dos clubes e o Estado não quer que haja adeptos, mesmo no início da próxima época. E os donos dos clubes não estão dispostos a colocar dinheiro."

Mensagem para Portugal: "Que todos se protejam e espero que o campeonato acabe como está e o FC Porto seja campeão. Que cumpram. Vai ser difícil aos adeptos não irem ver o FC Porto jogar, mas sendo do Norte e do Porto, conheço bem a mística e sei que isso só vai tornar o clube ainda mais forte."