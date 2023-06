"Esperamos que a disponibilidade de Villas-Boas seja maior do que anteriormente"

Nuno Lobo, candidato à presidência nas próximas eleições no FC Porto, reage às palavras de Villas-Boas.

Nuno Lobo, que já assumiu que se vai candidatar às eleições para a presidência do FC Porto em 2024, reagiu esta sexta-feira às palavras de André Villas-Boas, que disse estar "destinado" a assumir o cargo, embora sem confirmar se avança no próximo sufrágio.

"A candidatura de NunoLobo/2024 congratula-se com o facto de André Villas-Boas dar sinais de querer voltar 'à cadeira de sonho'. Ficamos felizes, só esperamos que a sua disponibilidade seja maior do que foi anteriormente, enquanto treinador", pode ler-se em comunicado.

"Naturalmente, o nosso clube merece mais do que uma candidatura, até porque percebemos que o rumo do clube, financeiramente, é de rotura e de permanente instabilidade. Apesar das contas estarem auditadas, merece a pena pensar numa estratégia conjunta, de candidaturas, onde se possam juntar sinergias para uma sustentabilidade do nosso clube. Continuamos a defender que é um erro tremendo manter a continuidade financeira dos últimos anos. Somos gratos a Fernando Gomes, mas basta", pode ainda ler-se.