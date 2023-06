Espanhóis não deixam passar em claro mais um título de Pepe: "É eterno"

Central ajudou o FC Porto a terminar a época com mais uma Taça de Portugal no historial.

Ao vencer a Taça de Portugal pela quarta vez, Pepe chegou aos 28 troféus na carreira, entre clubes e Seleção Nacional. O central tem 19 títulos a nível nacional (12 em Portugal e sete em Espanha) e nove no quadro internacional, entre os quais o Europeu de 2016 e a Liga das Nações, em 2018.

O central continua a ser uma peça fundamental para Sérgio Conceição aos 40 anos, numa longevidade que continua a merecer destaque em Espanha. "Mantém um estado de forma ótima", salienta o jornal As.

A publicação aponta a "carreira de sonho" do antigo jogador do Real Madrid. "Continua a ser fundamental na defesa do FC Porto, titular indiscutível e um dos destaques de uma temporada com três títulos (Taça, Taça da Liga e Supertaça)", vinca, numa texto onde coloca como título: "É eterno".