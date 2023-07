Espanhóis dizem que Nico González está perto de definir o futuro: FC Porto parece o destino mais provável

Desde Espanha chegam notícias que aproximam o médio ao emblema azul e branco

Nico González parece estar perto de definir o seu futuro e longe de Barcelona. De acordo com o jornal " Sport", o médio estará mesmo de saída do emblema blaugrana, por empréstimo.

Segundo as mesmas informações, ainda que o Bétis mantenha a esperança de que o jogador se decida por continuar em LaLiga, e que o Girona também tenha entrado na corrida, as negociações parecem encaminhadas para que o médio espanhol acabe mesmo no FC Porto. O jornal "Sport" escreve mesmo que "tudo indica" que isso aconteça.

Ainda de acordo com o diário desportivo espanhol, a decisão estará iminente e poderá dar-se o caso de o jogador não viajar para o estágio nos Estados Unidos, de forma a juntar-se ao novo clube.

O objetivo de Nico González é claro: ter minutos de qualidade para continuar a crescer.