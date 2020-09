Espanhóis afirmam que FC Porto perguntou por Riqui Puig

"Mundo Deportivo" aponta mais um jogador do Barça aos azuis e brancos.

Depois de Alex Collado ter sido na sexta-feira associado ao FC Porto pelo jornal Marca, este sábado é o Mundo Deportivo a apontar mais um jogador do emblema culé aos dragões.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o emblema azul e branco terá, a par do PSV Eindhoven, perguntado pela situação de Riqui Puig, médio do Barcelona.

Ronald Koeman, treinador dos blaugrana, terá aconselhado o jovem médio a sair, emprestado, de forma a jogar com mais regularidade. No entanto, o jogador terá comunicado ao clube o seu desejo de ficar e tentar mudar as ideias do técnico.