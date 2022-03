Esgotados os bilhetes que o FC Porto disponibilizou para o clássico com o Sporting

Formação azul e branca terá o apoio de 2500 adeptos em Alvalade, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O FC Porto esgotou os bilhetes que teve à disposição para a partida de quarta-feira. No clássico com o Sporting para a Taça de Portugal, os portistas poderão contar no Estádio José Alvalade com o apoio de 2500 adeptos, apesar da hora um pouco tardia (20h45) e de ser um dia útil.

O recente alívio das restrições, recorde-se, obriga apenas à utilização de máscara. A concentração dos portistas está marcada para a Avenida Padre Cruz e nessa zona haverá parques para os autocarros e viaturas particulares. De lá, a polícia fará a escolta até ao estádio.