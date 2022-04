Esgotados os bilhetes para o clássico entre FC Porto e Sporting

FC Porto recebe o Sporting na quinta-feira (20h15), em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Estão esgotados os bilhetes para a receção do Porto ao Sporting, jogo referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, anunciou o emblema azul e branco ao início da tarde desta quarta-feira.

O clássico, agendado para as 20h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, terá assim casa cheia.

De recordar que os "dragões" estão em vantagem na eliminatória, fruto do triunfo no jogo da primeira mão, em Alvalade, por 2-1.