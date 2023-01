Esgotados os bilhetes disponibilizados ao FC Porto para a final da Taça da Liga

FC Porto defronta o Sporting no sábado, às 19h45, na final da prova.

Os bilhetes disponibilizados ao FC Porto para a final da Taça da Liga encontram-se esgotados, anunciaram esta sexta-feira os dragões. Por outro lado, a Liga ainda tem (uma pequena quantidade de) bilhetes à venda, nas bilheteiras da Fan Zone em Leiria, para a referida partida.

De recordar que o emblema azul e branco defronta o Sporting no jogo decisivo da prova, agendado para as 19h45 de sábado, no Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa.

Para chegar à final, o FC Porto afastou nas meias-finais o Académico de Viseu (triunfo por 3-0), enquanto o Sporting eliminou o Arouca (2-1).