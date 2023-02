"És fraco" e "isto é uma vergonha": o que disseram Conceição e Vítor Bruno

Treinador e adjunto do FC Porto punidos com um jogo de suspensão, além de multa.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol puniu Sérgio Conceição e Vítor Bruno, adjunto, com um jogo de suspensão, na sequência da expulsão de ambos na partida com o Marítimo, da ronda 18 do campeonato.

Fábio Veríssimo, árbitro da partida, justificou a amostragem do cartão vermelho com o facto de o treinador do FC Porto lhe ter chamado "fraco". "Após a amostragem do cartão amarelo dirigiu-se a mim dizendo 'és fraco'", detalhou o árbitro do encontro no seu relatório, cujo excerto faz parte do mapa de castigos.

Já no que toca a Vítor Bruno, é referido: "Protestou uma decisão do árbitro gesticulando de forma ostensiva e dizendo: 'Isto é uma vergonha! Tens que dar amarelo c******!'".

Conceição terá ainda de pagar uma multa de 4080 euros, enquanto Vítor Bruno foi punido com 2040 euros.

Ambos não poderão estar no banco de suplentes frente ao Vizela, num jogo marcado para domingo, às 18h00.