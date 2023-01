"Erro frente a Marrocos? O Diogo Costa não se abala com nada"

ENTREVISTA, PARTE II - Diogo Leite mantém relação próxima com o guarda-redes e está plenamente convencido que passará por cima do erro cometido com Marrocos no Mundial. Otávio e Taremi nos destaques de 2022/23.

A distância não cortou o contacto de Diogo Leite com os ex-companheiros do FC Porto e, por isso, foi com satisfação que viu Diogo Costa bater o recorde de penáltis defendidos numa edição da Champions.

A frieza do guarda-redes, garante, é uma proteção contra as críticas, que também já acertaram em David Carmo desde a chegada ao Dragão. Contudo, o também central acredita que o ex-companheiro terá nova oportunidade.