Erik Nascimento a caminho da equipa B do FC Porto

Defesa-central brasileiro, de 18 anos, jogava no Ituano.

Com o plantel do FC Porto B ainda em fase de definição, os dragões têm acertada a contratação de mais um reforço, depois de Eric Pimentel (defesa) e Kennyd (avançado). Trata-se de Erik Nascimento, defesa-central de 18 anos que atua no Ituano, clube onde se formou e pelo qual disputou 12 jogos - marcou dois golos - em 2023, ao serviço dos sub-20.

Dada a idade, é de esperar que possa alternar os trabalhos dos "bês" com os da equipa de sub-19, orientados por Capucho.

A oficialização deverá surgir nos próximos dias até porque o jogador já se encontra no Porto.