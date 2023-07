Eric Pimentel, reforço do FC Porto B: "Jogava com o Pepe na PlayStation, e agora..."

Declarações de Eric Pimentel, central anunciado esta segunda-feira como reforço do FC Porto B, até 2027

Peso da camisola azul e branca: "Estou muito feliz por chegar a um clube gigante. Com certeza que irei desfrutar bastante e trabalhar muito para honrar uma camisola tão pesada como a do FC Porto."

Jogar pelos adeptos: "Sou muito grato ao Vasco da Gama, mas tenho a certeza de que irei contribuir bastante para ajudar o FC Porto a ser feliz. Vou jogar sempre pelos adeptos para sermos todos felizes."

Pepe é referência: "Jogava com ele na PlayStation e a partir de agora vou ter oportunidade de conviver com ele. Estou muito feliz, é uma referência para todos os jogadores a nível mundial e espelha bem a grandeza do FC Porto."

Estádio do Dragão, o palco dos sonhos: "Espero que possamos alcançar os objetivos definidos pelo treinador e equipa técnica. Jogar no Estádio do Dragão é um sonho de todas as crianças e comigo não é diferente. Podem ter a certeza de que nunca me irá faltar vontade para isso."

Europa: "Estou certo de que irei ganhar muita experiência nesta equipa B. O futebol aqui na Europa é muito diferente, venho para aprender com os meus companheiros e treinadores. Estou muito focado."