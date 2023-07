Eric Pimentel despede-se do Vasco da Gama para assinar pelo FC Porto

Central de 20 anos tem contrato de cinco épocas à espera. Começará na equipa B

O FC Porto está prestes a garantir oficialmente um reforço para a equipa B para a próxima temporada, que começará a ser preparada por António Folha a partir de segunda-feira.

Como O JOGO já havia noticiado em junho, Eric Pimentel tem tudo acordado com os dragões para assinar por cinco épocas e há muito que treinava à parte dos companheiros no Vasco da Gama à espera do momento de viajar para Portugal.

Pois bem, esse momento chegou e o central de 20 anos recorreu às redes sociais para se despedir do clube onde realizou a formação.

"Durante 8 anos o manto do Vasco foi minha segunda pele. Agradeço a Deus, a essa torcida inigualável. Ao Vasco e a todos que trabalharam comigo, minha eterna gratidão. Uma nova jornada me aguarda, mas meu coração sempre terá um espaço cruzmaltino. Obrigado, Gigante da Colina", escreveu Pimentel, acompanhado de um vídeo com o percurso no emblema do Rio de Janeiro.

