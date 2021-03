"Era impossível o Pepe voltar ao jogo e o Corona não via nada. Estão claramente em dúvida"

As palavras do treinador do FC Porto após a vitória (2-0) no reduto do Gil Vicente.

Sérgio Conceição manifestou grande preocupação com Pepe e Corona devido às lesões sofridas pelos dois jogadores na partida deste sábado com o Gil Vicente - vitória do FC Porto por 2-0 -, a apenas três dias do duelo decisivo com a Juventus.

Na zona de entrevistas rápidas, o treinador dos dragões disse que o central e o extremo "estão claramente em dúvida" para o jogo de Turim.

"Fui obrigado a mexer [ao intervalo] porque o Pepe não se sentiu bem da pequena lesão que teve no jogo anterior ao Braga. O Corona, com o choque que teve, foi impossível que entrasse para a segunda parte. São infelicidades, mas, quando os jogadores estão ligados, é fácil dar uma boa resposta", assinalou Conceição, ainda na análise ao encontro, antes de aprofundar o tema das lesões:

"O Pepe era impossível voltar porque é um problema muscular no gémeo. O Corona não conseguia voltar também, com o traumatismo que teve [choque com Rodrigo], não conseguia ver nada, não se conseguia levantar. Estão claramente em dúvida, não sabemos se vão poder viajar [para Itália]", rematou o técnico.