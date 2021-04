"Era desconfiado, digerir uma vitória era mais difícil do que gerir uma derrota"

Declarações de Pepe, central do FC Porto, em jeito de conselho para os mais jovens.

Pepe sente-se um jogador realizado. Com um vasto currículo, o central do FC Porto ainda brilha a grande altura aos 38 anos, com destaque para a Champions, e é um exemplo a seguir pelos mais jovens. Em entrevista à TNT Sports, o defesa deixou alguns conselhos a quem, por exemplo, sonha com os palcos da Champions.

"Para esses jogadores, digo lutem pelo seu sonho. Não é fácil, apesar de que hoje em dia, com redes sociais e muita gente envolvida no futebol, dizem que é fácil. Não é! É preciso muita dedicação, sofrimento, pois temos de deixar as pessoas que gostamos para ir em busca do nosso sonho, eu hoje sinto-me realizado por ter ganho e competir nesta prova (Champions). É uma competição onde estão os maiores jogadores, onde estão as maiores equipas, campeãs nos seus países. É bom participar numa competição dessas, porque dá visibilidade, não no meu caso, porque tenho 38 anos, mas a um jovem. Quando se faz aquilo de que se gosta, com paixão e amor, a tendência é as coisas correrem bem. Não se pode esperar que nada venha fácil", afirmou.

"Sempre fui uma pessoa com os pés no chão, mesmo quando estava no Real Madrid e fazia grandes jogos. Era desconfiado, para mim digerir uma vitória era mais difícil do que gerir uma derrota, porque uma vitória leva-te a relaxar e a derrota leva-te a superar-te. Mas esses jovens têm de desconfiar sempre e é preciso ter os pés sempre no chão, porque isto passa muito rápido. Lembro-me quando jogava no Brasil, na rua, o prazer que tinha, e hoje sinto o mesmo prazer, a jogar na relva, com umas chuteiras. Não tenho de mudar o meu prazer, tenho condições ótimas agora. E isso fez com que fosse superando todas as dificuldades que surgiram. Olho para trás e vejo que a minha carreira foi muito bem sucedida", rematou.