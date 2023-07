Era à porta fechada, mas o Portimonense-FC Porto passou no YouTube

Os 17 minutos permitiram, todavia, perceber o onze inicial do FC Porto

Um caso insólito acabou por marcar o Portimonense-FC Porto, primeiro jogo dos portistas no decorrer do estágio que realizam por estes dias no Algarve.

Sendo certo que o jogo estava anunciado para decorrer à porta fechada, a verdade é que os primeiros 17 minutos acabaram mesmo por ser transmitidos na conta do clube algarvio no YouTube. A transmissão acabou por se interrompida de forma abrupta pouco depois de ser possível ouvir uma alegada conversa entre o operador de câmara e um responsável pela organização de jogo, na qual o primeiro manifesta surpresa pelo facto de o jogo estar a ser transmitido na plataforma de vídeos e partilhado em nos sites dos diários desportivos nacionais.

Os 17 minutos permtiram, todavia, perceber o onze inicial do FC Porto: Samuel Portugal, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Djaló, Bernardo Folha, Rui Monteiro, Galeno, Namaso e Fran Navarro.