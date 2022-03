Equipa técnica do Lyon estudou FC Porto em Paços de Ferreira

O FC Porto-Lyon, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, está agendado para as 17h45 de quarta-feira.

Com encontro marcado para quarta-feira, no Dragão, a contar para oitavos de final da Liga Europa, a equipa técnica do Lyon aproveitou o jogo de domingo em Paços de Ferreira para realizar uma análise ao FC Porto.

Além dos franceses estiveram presentes Boavista, Tondela, Estrela da Amadora, Penafiel, Leicester, Manchester United, Atlético de Madrid, Burgos, Mirandês, Valladolid, Tenerife e Friburgo.

