Equipa técnica do FC Porto em silêncio

Nem o adjunto Vítor Bruno falou na entrevista rápida à Sport TV nem Sérgio Conceição foi à sala de Imprensa. Técnicos em silêncio desde a expulsão de Sérgio Conceição na Supertaça

Nenhum elemento da equipa técnica do FC Porto abordou as incidências do triunfo portista no campo do Moreirense, na 1.ª jornada da Liga.

Ou seja, nem o adjunto Vítor Bruno falou na entrevista rápida à Sport TV, nem Sérgio Conceição, suspenso e fora do banco, foi à sala de Imprensa.

O técnico portista foi expulso na Supertaça, contra o Benfica, e desde essa altura que nenhum elemento da equipa técnica fala aos jornalistas, já que também não houve conferência de antevisão do jogo.

Em Moreira de Cónegos apenas o jogador Eustáquio prestou declarações na entrevista rápida pós-jogo.

