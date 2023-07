Equipa sub-19 do FC Porto arranca pré-época com Paulinho Santos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Depois de ter sido adjunto na equipa B, a antiga glória dos dragões passou a exercer as mesmas funções nos sub-19, comandados por Nuno Capucho, devido à entrada de Silvestre Varela na equipa técnica de António Folha.

A equipa sub-19 do FC Porto arrancou esta segunda-feira os trabalhos de pré-época, sendo de destacar a presença de Paulinho Santos no cargo de treinador adjunto de Nuno Capucho.

Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, a antiga glória dos dragões, que exercia as mesmas funções na formação secundária desde 2016, foi transferido para os sub-19 devido à entrada de Silvestre Varela na equipa técnica de António Folha.

Recorde-se que, na época passada, os juniores do FC Porto terminaram o campeonato no segundo lugar, atrás do campeão Famalicão.