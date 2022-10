Sub-17: o gesto que valeu um cartão branco à equipa médica do FC Porto

Sub-17 portistas ganharam por 0-6 na casa do Palmeiras, com os jogadores visitados a receberem assistência em todos os lances da equipa médica do FC Porto

O FC Porto ganhou por 0-6 na casa do Palmeiras, em partida a contar para o campeonato nacional de sub-17. O jogo ficou marcado por um cartão branco mostrado à equipa médica dos dragões.

"O encontro ficou marcado pelo cartão branco mostrado à equipa médica do FC Porto que assistiu os atletas da casa durante toda a contenda e acabou premiada com o recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas", escreveu o clube azul e branco no seu site oficial.

Dentro do campo, os dragões ganharam por 0-6, com Rodrigo Mora a marcar por quatro vezes e Anha Candé e Tiago Sousa a faturarem, também.