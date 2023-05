Equipa em melhor forma? Conceição respondeu e lembrou "catástrofe" de Vila do Conde

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (20h30)

Gestão do grupo: "Não dou nada a ninguém. Vou dar minutos a este rapaz que é simpático. Não. É porque merecem. Aqueles que jogam têm que ter respeito pelos que estão no banco e assim sucessivamente. É uma competitividade boa. Prefiro ter um jogador fresco do que outro que está com fadiga. Isso não é gestão, é colocar os 11 melhores."

FC Porto é a equipa em melhor forma: "Não vou responder se o FC Porto é a melhor equipa. A forma muda de um jogo para outro. Na primeira volta, vencemos o Sporting e a seguir aconteceu Vila do Conde, onde foi uma catástrofe. Se quisermos gerir, pode dar para o torto. Tenho um grandíssimo respeito pelo Famalicão. Têm jogadores de qualidade, são fortes em todos os momentos."

Defender resultado: "Andámos sempre à procura da consistência exibicional. Aproximamo-nos do final e todos os jogos ganham uma dimensão diferente. A vontade é mais estar por cima do marcador do que ir em busca de outro golo. Se calhar, o medo é maior de não perder do que a vontade de ganhar. Queremos procurar o 3-1 e não defender o 2-1, como no caso do Boavista."