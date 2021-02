Roda do FC Porto após o jogo com o Marítimo

Momento a fechar a habitual roda do FC Porto no final do jogo, desta feita na Madeira, com o Marítimo

Pepe e Corona foram os protagonistas do momento, quando de um saco de papel surgiu uma camisola assinalando o jogo 200 de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto.

No final da habitual roda do FC Porto no final do jogo, a equipa homenageou o técnico, que foi lesto a chamar toda a equipa técnica antes de dirigir mais algumas palavras.