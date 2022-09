Épocas comparadas: FC Porto permite mais com o mesmo

Em relação à época passada, os adversários do FC Porto não produzem em maior volume, mas os golpes são mais profundos

O FC Porto chega à primeira pausa da época com algumas feridas para sarar e análises a fazer, reflexo de resultados atípicos no campeonato e na Liga dos Campeões. Os números nem sempre contam a história sozinhos, e ao longo deste texto vamos perceber porquê, mas importa olhar para eles e compará-los com as médias por 90" da brilhante época passada. Foi o que fizemos na infografia em baixo e que mostra os registos dos adversários dos dragões e o que estes permitiram a quem se apresentou do outro lado em todos os jogos já realizados.