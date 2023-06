Entre castigos, lesões e seleções, Supertaça dá dores de cabeça ao FC Porto

Wendell foi expulso no Jamor e falha jogo com o Benfica, mas há mais preocupações para Conceição. Eustáquio estará ao serviço do Canadá até meados de julho e falhará grande parte da pré-época, tal como o lesionado João Mário. Outros oito internacionais vão ter menos dias de férias.

Ainda faltam dois meses para o primeiro jogo oficial da nova temporada, mas Sérgio Conceição já tem algumas dores de cabeça. Wendell foi expulso na final da Taça de Portugal e é baixa confirmada para o clássico da Supertaça, João Mário só deve começar a treinar a meio da pré-época e após uma paragem de vários meses dificilmente estará em condições de ser titular em Aveiro. Depois, há várias incógnitas e não estamos a falar de eventuais saídas. As seleções recrutaram nove jogadores e alguns vão mesmo perder o arranque dos trabalhos, outros terão o período de férias encurtado.

O caso mais preocupante para o treinador portista é o de Eustáquio. O Canadá tem duas provas para disputar neste defeso, a Liga das Nações e a "Gold Cup", e caso o médio seja confirmado nos convocados para esta segunda competição - que é o mais provável -, então, poderá só voltar à Invicta na segunda quinzena de julho. Isto se não gozar férias. Caso contrário, poderá mesmo só apresentar-se ao serviço já bem perto da disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 8 ou 9 de agosto. Em todo o caso, é certo que chegará desgastado e com a saída de Uribe para o Catar, Conceição arrisca-se a ter de apresentar um meio-campo inédito frente ao Benfica.

Depois, há Diogo Costa, Pepe, Otávio, Zaidu, Taremi e Grujic, que têm compromissos nas respetivas seleções nas próximas semanas. Em todo o caso, apesar deste desgaste extra após uma época longa e atípica - por causa do Mundial - ainda terão tempo para descansar antes de se apresentarem no Olival. Finalmente, Francisco Meixedo e Vasco Sousa, que jogaram nos bês, mas treinaram no plantel principal, vão estão no Europeu de Sub-21 e também vão perder o início dos trabalhos do FC Porto para a nova época.

Eustáquio apontado como exemplo

Eustáquio é uma das figuras maiores do Canadá e o selecionador, John Herdman, apontou-o como um exemplo depois de o médio ter ganho três troféus pelo FC Porto. "Ter essa experiência e saber o que é preciso para vencer, para se sentir vencedor, e aí vira uma droga. Queres mais disso. Sinto isso em jogadores como Stephen Eustáquio, Cyle Larin etc... Eles entendem que há um foco diferente neste período de tempo. São jogadores que estão marcados. Este ano é para levantar um troféu, para permitir que nossos fãs sintam essa experiência connosco", referiu.