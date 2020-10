Engenharia logística para Lucas Veríssimo assinar a tempo

Central brasileiro pode chegar ao Dragão.

São várias as notícias que ligam o central Lucas Veríssimo ao FC Porto. O central interessa ao emblema portista, mas será necessária alguma engenharia logística para o brasileiro assinar pelo FC Porto a tempo.

O jornal Globoesporte deu o negócio como praticamente fechado, por 6,5 milhões de euros, estando a negociação presa apenas por pequenas questões burocráticas.

No entanto, o "A Tribuna" afirmou que o futuro do central deveria passar mesmo pelo Santos, pois a transferência não poderia ficar fechada em tempo útil. Para que a saída de Lucas se concretizasse, a direção do Santos precisaria do aval do Conselho Deliberativo, uma vez que segundo o "Estatuto Social do Santos", nenhuma compra ou venda pode ser realizada a 90 dias das eleições presidenciais sem a validação do Conselho.

De acordo com "A Tribuna", os membros da direção estariam recetivos a aprovar a venda por 6,5 milhões, mas o presidente do Santos, Orlando Rollo, e os membros do Comité de Gestão concluíram que a viabilização da transferência só seria possível se "Estatuto do clube fosse rasgado".

Já o Canal 11 dá o negócio como fechado, dizendo que o central viaja nas próximas horas para Portugal, vendo a assinatura reconhecida no consulado de São Paulo - para assinar a tempo em Portugal, Veríssimo teria de ter viajado ontem.