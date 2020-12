Encontro de campeões: o que diz Sérgio Conceição sobre Luís Freire

Treinador do FC Porto foi questionado acerca do percurso do responsável pelo comando técnico do Nacional, feito nos escalões mais modestos. Nada que surpreenda Sérgio Conceição, admirador confesso de quem faz esse caminho.

Sérgio Conceição declarou, este sábado, a admiração por treinadores como Luís Freire, no comando técnico do Nacional e adversário do FC Porto, amanhã. Aos 34 anos, foi ele quem devolveu a SAD madeirense ao escalão principal, com o título de campeã da II Liga no currículo. Estreante na I Liga, tem para trás um caminho feito nos escalões mais modestos do futebol, em contraste com o de Sérgio Conceição, adepto do que se faz em todos os níveis. "Top, todos os treinadores têm sempre uma aprendizagem fantástica. Dou muito valor", declarou: "Por isso é que gosto tanto de ir ver jogos de escalões inferiores, mesmo dos distritais. Conheço alguns treinadores dos distritais que montam bem a equipa. Há qualidade a todos os níveis. Estou a dizê-lo com conhecimento de causa. Não é por acaso que vamos defrontar campeão nacional da II Liga com um treinador com esse percurso. Os meus parabéns. Sou admirador confesso desse tipo de treinadores".