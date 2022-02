"Encontro com adeptos da Lázio? Foi emocionante, mas no meu coração está o símbolo do FC Porto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ao Porto Canal, após o empate 2-2 no terreno da Lázio, que valeu aos portistas a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Substituições: "Senti que era preciso dar mais consistência ao corredor central, mas principalmente aos laterais. A Lázio ataca muito por aí, era preciso dar proteção ao Zaidu com a entrada do Galeno e depois, também com o João Mário, dando consistência aos corredores laterais. O Grujic teve um papel importante na zona central e o Evanilson segura bem a bola, dá profundidade... Deveríamos ter tido mais bola na ponta final, mas merecemos a qualificação."

Tendência para eliminar equipas italianas: "Acho que é uma coincidência. Na Champions chegámos duas vezes aos quartos e uma aos oitavos, temos eliminado outras equipas, mas vocês associam isso ao meu passado aqui em Itália. Foi emocionante para mim agora no final, vivi muitas alegrias neste clube [Lázio] e nesta cidade, mas no meu coração está o símbolo do FC Porto. Agora, também guardo no coração as pessoas que me acarinham. Parafraseando o nosso amigo João Pinto, o meu coração só tem uma cor: azul e branco."