Encher o copo com a Taça: época "com chave de prata", "aceitável" e "saldo positivo"

Dragões atacam "triplete" inédito no reinado de Conceição. Na Europa dos grandes, só Manchester City ou Inter podem fechar a época com tantos troféus no museu. A vitória na prova rainha faria os adeptos aceitarem melhor a temporada, em que o treinador alcançou o objetivo mínimo em todas as competições. Por isso, há até quem peça à SAD a renovação de Conceição.

A perda irreparável do campeonato dificilmente tornará esta época um copo cheio até à borda para os adeptos do FC Porto (o próprio Sérgio Conceição já assumiu isso mesmo), mas a Taça de Portugal, que os dragões discutem no domingo com o Braga, poderá influenciar a forma como olham para ele: meio cheio, em caso de triunfo, ou meio vazio, no caso de derrota.

Embora a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira e da Taça da Liga garanta ao clube azul e branco o estatuto de mais titulado em Portugal em 2022/23, a conquista da prova rainha elevá-lo-ia a outro patamar. Além de representar um "triplete" inédito desde o início do reinado de Sérgio Conceição, ainda lhe permitiria fechar a temporada como um dos clubes que mais títulos ergueram esta temporada nas principais nações da Europa do futebol. Só o Manchester City, que ainda pode juntar a Liga dos Campeões e a Taça de Inglaterra à Premier League, e o Inter, que discute a glória europeia com os ingleses e já venceu a Supertaça e a Taça de Itália, poderão terminar com igual número de "canecos" - Barcelona (Espanha), Bayern Munique (Alemanha) e Paris Saint-Germain (França) têm dois, mas nos respetivos países não se disputa a Taça da Liga.