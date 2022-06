"Encantador de serpentes? A reação de Taremi deve ser com golos"

Taremi é um dos goleador do FC Porto e da seleção do Irão

Embaixador do Irão em Portugal reagiu ao artigo do jornal do Sporting, no qual Taremi é descrito como "farsante".

Um artigo de opinião no jornal do Sporting, assinado por Tito Arantes Fontes, que entre outros termos chamou "farsante" e "encantador de serpentes" a Taremi, causou enorme polémica. Morteza Damanpak Jami, embaixador do Irão em Portugal, não perdeu o jeito diplomático e remeteu para o registo do avançado.

"Não são expressões adequadas para descrever um atleta tão respeitado. Se deveriam existir ações disciplinares, competia ao FC Porto e à Federação Portuguesa de Futebol reagirem devidamente. Mas a reação do Taremi deve ser com golos e boas exibições para responder a tais acusações com ações reais", comentou a O JOGO, reiterando: "O Príncipe da Pérsia tem muitos golos."

Com mais de dois mil iranianos a viver em Portugal, é fácil encontrar bandeiras do Irão no Dragão e pedidos de camisolas. Um deles veio de um jovem português de Lisboa e foi satisfeito à posteriori. "Pedi ao Mehdi que nos enviasse uma camisola autografada e acedeu logo. O rapaz ficou felicíssimo. Todos os dias ouvimos histórias dele e da relação com os adeptos. É extremamente humilde e de bom coração, totalmente concentrado na profissão", fechou.

Não perca a restante entrevista a Morteza Damanpak Jami: