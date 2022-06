Emprestados pelo FC Porto redifinem futuro e três têm transferência na mira

Jogadores que estiveram cedidos em 2021/22 foram devolvidos ao FC Porto, mas nomes como Sérgio Oliveira, Diogo Leite e Loum têm uma transferência em perspetiva.

O FC Porto vai receber os sete jogadores que emprestou na época 2021/22, mas não significa que todos sejam reintegrados e há algumas transferências em perspetiva, com Diogo Leite e Sérgio Oliveira à cabeça.

O Braga dispensou a cláusula de 12 milhões de euros pelo defesa-central de 23 anos, que começou a época a titular, mas perdeu espaço na viragem para o último terço - dos 34 jogos que somou, 29 foram até ao fim de fevereiro. Ainda assim, Diogo regressa com uma venda nos planos e continua bem cotado na Alemanha, país para onde esteve quase a mudar-se, em 2018 - o Borussia Moenchengladbach esteve muito interessado. Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 40 M€. Quanto a Sérgio Oliveira, já se sabe que a Roma descartou a compra por 13 M€, não por ter ficado desapontada com o rendimento do médio de 29 anos, mas porque preferiria um investimento mais baixo. Com um peso relevante na folha salarial do FC Porto e com vínculo até 2025, perspetiva-se que Sérgio prossiga a carreira noutro clube e o empresário Jorge Mendes está ativo na procura de uma solução.