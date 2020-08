Empresário de Zé Luís aborda Besiktas e a posição do FC Porto

José Fouto, empresário de Zé Luís, abordou o futuro do avançado que o FC Porto adquiriu em 2019 aos russos do Spartak

Sobre o Interesse do Besiktas: "Sim, há um interesse por parte do Besiktas e de alguns clubes de outros mercados, tanto aqui na Europa como na Ásia."

Contacto do Besiktas: "Houve um diálogo breve, sem entrar numa negociação séria, e mostraram interesse em saber qual era a situação e o estado do Zé Luís no FC Porto, qual era a opinião do FC Porto e eu disse-lhes. Foi um primeiro contacto, que valorizamos muito, porque o Besiktas é um grande clube na Turquia e na Europa. Mas não é uma situação fácil, porque o pensamento do FC Porto e do Zé Luís é que há relativamente pouco tempo foi feito um investimento importante, há mais três anos de contrato com o clube e as partes estão contentes. Agradeço o interesse do Besiktas, houve um diálogo breve, mas não se entrou numa negociação séria."

A ideia de Zé Luís: "A postura do jogador é, em primeiro, cumprir o seu contrato com o FC Porto. Toda a gente sabe que o Besiktas é um grande clube, mas o pensamento principal de Zé Luís, o ponto número um, é que fez um contrato largo com o FC Porto, está em sua casa, teve bons números esta temporada, apesar de terem sido melhores na primeira volta do que na segunda. Foi campeão, vai jogar a Champions, o FC Porto é um grande clube, ele comprometeu-se com um contrato largo e, neste momento, ele dá prioridade a continuar no FC Porto. Se surgir uma saída, ele quer que seja boa para os seus interesses em termos desportivos e económicos. Depois, ele preferiria sair numa transferência definitiva e nunca por empréstimo de um ano. Isso é a mentalidade principal do jogador. Ele reconhece que o Besiktas é um grande clube, mas dá prioridade a cumprir o seu contrato com o FC Porto."

O que diz o FC Porto: "O FC Porto fez um investimento importante no último verão, é um jogador com um passado brilhante em Portugal e uma grande passagem pelo Spartak, participou de forma ativa na conquista de todos os títulos do FC Porto, com 31 jogos disputados, dez golos marcados e algumas assistências. É um jogador que contribuiu muito e bem para que o FC Porto ganhasse os títulos mais importantes em Portugal, Liga e Taça de Portugal. Por isso, pensam que é uma ativo importante do clube em termos desportivos e defendem a continuidade do Zé Luís num projeto a longo prazo."

Análise de propostas: "O Zé Luís é um jogador importante na Europa. Posso dizer que antes de assinar pelo FC Porto o Galatasaray fez uma proposta muito boa ao Spartak, que era o clube onde estava o Zé Luís. Naquele momento não se deu [o negócio], mas os clubes turcos sempre estiveram atentos aos movimentos do Zé Luís. Diálogo há com todos, mas é jogador do FC Porto e o FC Porto está contente com ele. Ninguém sabe o que acontecerá no mercado nos próximos dias, um mercado atípico, tão marcado pela covid-19. É um facto que é um jogador muito seguido pelos grandes clubes da Turquia, há alguns diálogos iniciais, mas nenhuma negociação séria e concreta."

Transferência impossível: "Não posso prever como vão ser as próximas semanas ou meses de mercado. Em princípio, não é fácil, porque a mentalidade do jogador não passa por sair apenas por uma temporada para o Besiktas ou outro qualquer clube do mundo. A sua ideia é cumprir o contrato, mas isto é como tudo: se surgir uma oferta que em termos desportivos e económicos seja boa para o jogador e para o FC Porto, estamos abertos a tudo. Mas, a mentalidade do Zé Luís é cumprir o seu contrato com o FC Porto, tem um bom contrato, está num clube que venceu a Liga e Taça, que vai jogar a Champions, onde é muito acarinhado, tanto pelo clube como pelos companheiros.

>>> Declarações no programa Sports Boiler, da Radyo Spor, da Turquia