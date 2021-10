Empresário de Otávio: "Os 16 milhões dizem respeito ao salário pela totalidade do contrato"

A renovação de contrato de Otávio, assinada em março deste ano, custou 16,94 milhões de euros ao FC Porto

A SAD do FC Porto divulgou o Relatório e Contas da temporada 2020/21, no qual detalha vários dos negócios efetuados no último exercício. Entre eles a renovação de contrato de Otávio, assinada em março deste ano, que custou quase 16,94 milhões de euros, valor discriminado como "encargos adicionais", ou seja, "gastos relacionados com as aquisições de direitos económicos, nomeadamente encargos com serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura de contratos, entre outros custos relacionados com a aquisição dos direitos económicos".

O valor equivale aos salários brutos a que o jogador tem direito, conforme explicou a O JOGO um dos empresários do jogador, Israel Oliveira. "Não houve qualquer prémio de assinatura. Nada. Zero. Não sei como é que isso foi aí parar. Os 16 milhões de euros dizem respeito aos valores do salário pela totalidade do contrato assinado", afirmou.