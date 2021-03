Empresário de Marega volta a negar renovação iminente

A renovação é para ser discutida assim que o empresário do jogador possa viajar para Portugal. A pandemia e o confinamento francês não o permitiram, por agora.

Aziz Ben Aissa, empresário de Marega, reafirmou esta quinta-feira que o processo de renovação de Marega não só não está próximo de se concluir como, na prática, ainda nem começou.

Como o agente já tinha dito a O JOGO, o que ficou acertado entre as partes foi uma reunião para debater o assunto e procurar o acordo, mas esta ainda não aconteceu por não lhe ter sido possível viajar para Portugal.

"Se falar agora é uma grande falta de respeito pelos dirigentes do FC Porto. Vamos reunir em breve e depois falarei. Mas não adianta dizer coisas falsas. Dizem que estou em Portugal e que a renovação está pronta, mas não é verdade. Dizem igualmente que eu terei dito que o Marega quer renovar. Mas nunca disse nada disso. Não adianta falarem em meu nome ou do Moussa [Marega]", vincou, em contacto com O JOGO.

"Temos um grande respeito pelo FC Porto e pelo presidente, Sr. Pinto da Costa. Se falar agora é uma grande falta de respeito pelos dirigentes do FC Porto. O que quero dizer é que quando dizem que estou no Porto, é falso. E até esta data não falámos sobre a situação do Marega. Vamos reunir", concluiu, indo de acordo ao que o líder portista já havia revelado na semana passada: a renovação é para ser discutida assim que o empresário do jogador possa viajar para Portugal. A pandemia e o confinamento francês não o permitiram, por agora.