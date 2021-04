Empresário de Marega nega notícia da saída do avançado do FC Porto

Marega termina contrato com o FC Porto no final da presente temporada.

O site desportivo turco Sporx anuncia esta sexta-feira que Marega está de saída do FC Porto no final da temporada, citando declarações do empresário do avançado maliano, Aziz Ben Aissa. ""Não conseguimos chegar a um acordo com o FC Porto para prolongar o contrato do Marega" pode ler-se no artigo em que aponta mesmo o Fenerbahçe como destino mais provável.

Ora, contactado por O JOGO, a fim de ser confrontado com as declarações, o agente foi claro, negando por completo ter prestado declarações à imprensa turca em geral e ao site Sporx em particular. "Pode escrever, claramente, que o que está escrito nos outros jornais é falso. Eu nunca falei isso, é mentira. É calúnia e calúnia!", afirmou.

Recorde-se que Marega termina contrato com o FC Porto no final da presente temporada.