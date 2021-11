Empresário de Luis Díaz: "Interesse de outros clubes é normal"

Carlos Van Strahalen abordou o alegado desejo do Liverpool no colombiano do FC Porto

Dia sim dia não o nome de Luis Díaz surge associado a uma notícia de mercado, à boleia de uma evolução que lhe permite ser hoje o melhor marcador do FC Porto em 2021/22. O alegado interesse do Liverpool, que o "Calcio Mercato" trouxe à estampa durante o fim de semana, ganhou um novo impulso nas últimas horas, à custa de uma notícia do jornal "AS", onde se especula com a possibilidade de os ingleses avançarem pelo colombiano já em janeiro. A razão desta intenção será a partida de Mané (Senegal), mas também de Salah (Egito), para a Taça de África das Nações, que deixará Jurgen Klopp descalço.

Confrontado com as notícias que marcaram os últimos dias, Carlos Van Strahalen, representante de Luis Díaz, considerou-as normais. "Se o um jogador joga bem, se começa a destacar-se, se a maioria o considera o melhor jogador da Liga Portuguesa, se é o melhor marcador e está a fazer uma Champions de grande nível, esse interesse é normal. Se pode sair do Porto? Não sei, nem posso falar muito neste momento, porque estou numa reunião, falamos mais tarde", afirmou o agente, em declarações à Rádio Renascença.

Luis Díaz tem contrato com o FC Porto até 2024 e uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.